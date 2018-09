Stiri pe aceeasi tema

- O forma finala a unei taxe de poluare va fi gasita pana la sfarșitul anului curet, iar de la inceputul anului 2019, cu o perioada de tranziție pana la sfarșitul lunii martie, „vom sti exact ceea ce avem de facut” a declarat Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Pana la sfarsitul anului 2018 va fi…

