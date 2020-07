Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, se va intalni, saptamana viitoare, cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pentru a solicita fonduri suplimentare in vederea asigurarii asistentei juridice a angajatilor institutiei, cat si a echipamentelor de protectie necesare personalului…

- Intrebare: Domnule ministru Costel Alexe, dupa discutiile din anii trecuti cu privire la calitatea aerului din Iasi, cum evolueaza problema si care este calitatea aerului acum? Costel Alexe: Cand am preluat mandatul de ministru al mediului, apelor si padurilor aveam deschise nu mai putin de 13 proceduri…

- Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de romani, a anuntat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, care precizeaza ca Anul 2020 este anul masinilor electrice in Romania, dupa ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o masina full electric.…

- Romania are cel putin 500.000 de hectare de terenuri degradate, iar in acest context avem in plan sa demaram cea mai mare extindere a fondului forestier din ultimii 30 de ani, a declarat, ieri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, potrivit Agerpres. „Suntem aici pe un teren degradat. Un teren cu…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Padurea Schitu Duca din judetul Iasi, ca padurile seculare ale Romaniei vor intra sub protectia legii si ca doreste sa dubleze suprafata padurilor virgine si cvasivirgine din tara.…

- Primarii municipiilor Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara sunt invitati luni sa discute cu ministrul Mediului, Costel Alexe, planurile si calendarul de masuri pe care le vor lua pentru a limita emisiile de dioxid de azot (NO2), in conditiile in care Comisia Europeana a demarat joi procedura…

- Comisia Europeana solicita Romaniei ca, in patru luni, sa ia masuri privind calitatea aerului inconjurator și sa masoare, sa informeze publicul și sa raporteze “in mod fiabil cu privire la gravitatea poluarii aerului”, arata un comunicat emis de instituție. Potrivit CE, au fost depașite valorile-limita…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, va participa astazi, 27 aprilie, la o vizita de lucru in Parcul Național Piatra Craiului, din județul Brașov. Costel Alexe, va vorbi despre noile masuri pentru protecția parcurilor naționale din Romania. Ministrul Mediului a mai vizitat județul…