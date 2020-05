Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului vrea sa fiearestați toți cei care fura din paduri. Costel Alexe a spus caașteapta masuri drastice in cazul furturilor din ocolurilepublice sau private. Vreau sa ii vad cu catuse pe maini” aspus ministrul mediului.Costel Alexe a facut luni un control la Ocolul Silvic Ghimes Faget și…

