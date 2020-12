Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat alocarea a peste 6,6 milioane lei pentru infiintarea unor perdele forestiere de protectie pe Autostrada A2, judetele Calarasi si Ialomita, si pe DN 2B, in judetul Braila, a anuntat, vineri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). "La initiativa MMAP, Guvernul Romaniei a aprobat,…

- Pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 8.262 cazuri noi…

- Traficul este ingreunat pe drumurile din 19 judete duminica dimineata, din cauza cetii, potrivit news.ro.”Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Olt, Valcea, Dolj, Girurgiu, Braila, Ialomita, Calarasi, Gorj,…

- Potrivit GCS, pana marți in Romania au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 155.630 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.724 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care…

- Record de infectari in Bistrița-Nasaud! In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 37 de cazuri noi de CoVid-19, printre care un elev și patru handbaliste de la Gloria Bistrița. De asemenea, 11 pacienți au fost declarați vindecați. In același interval au fost procesate 338 de teste. La nivel național, au…

- PSD ramane cu cele mai multe șefii de consilii județene, dupa alegerile locale! Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, social-democrații au 20 de județe pe care le controleaza. Liberalii și-au atins și ei baremul. Ludovic Orban anunțat ca limita de jos pentru liberali este de 17 șefi de consilii…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 din Bucuresti a scazut la mai mult de jumatate fata de ziua precedenta, insa Capitala se mentine pe primul loc la acest capitol. Urmeaza judetul Suceava, cu 60 cazuri, si judetul Iasi, cu 57 de cazuri noi.Romania a inregistrat 1.059 de cazuri noi de COVID-19, iar Bucurestiul…

- 17 milioane de puieți vor fi plantați in cadrul ediției de toamna a campaniei naționale de impadurire ”O padure cat o țara”. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, in cadrul evenimentului de lansare a acestei ediții, care a avut loc in Padurea Pustnicu,…