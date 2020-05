Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile aplicate celor care transportau ilegal material lemnos s-au ridicat la valoarea de 415.000 de lei, in perioada 4 - 26 aprilie, iar 150 de camioane au fost identificate ca transportau lemn fara respectarea prevederilor legale, conform datelor prezentate, marti, intr-o declaratie de presa,…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta ca Inspectorii Garzii Forestiere Suceava au descoperit taieri ilegale de arbori in valoare de 90.000 de lei, cercetand un caz de transport ilegal de material lemnos confiscat. In cauza, politistii au deschis un dosar penal si continua cercetarile.Vezi…

- Se scot copaciii cazuți in urma puternicei vijelii ce a avut loc, la inceputul acestui an, in Prahova. Atunci, peste 80 de hectare de padure au fost puse la pamant in doar cateva ore. Ministrul mediului a mers la exploatarea forestiera, si a incercat sa explice motivul pentru care pe sosele vor…

- Ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat miercuri intr-o conferința de presa ii vrea in catușe pe toti cei care taie ilegal, transporta ilegal sau fura din padurile Romaniei....

- Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus la Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a prezentat, la Pepiniera Cozieni (Padurea Pustnicu), planul celei mai mari campanii de impadurire din Romania realizata in ultimul deceniu, numita "Romanii planteaza: o padure cat o tara!". "Astazi, peste 1.100 de pepiniere ale Regiei Nationale…