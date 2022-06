Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare” are un buget de 168 de milioane de euro si va fi derulat de Administratia Fondului pentru Mediu. Aceasta subinvestitie are in vedere sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente. “Prima Conectare ofera un sprijin pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar si social, dar este doar o parte din reforma pe care ne-am asumat-o pe componenta Apa uzata. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor…