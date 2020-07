Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lungi negocieri, marti in plenul reunit al Parlamentului au fost votati noii sefi ai Curtii de Conturi, una dintre cele mai importante institutii din Romania. Printre cei votati se numara si baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau. El a primit 294 de voturi, asadar si votul liberalilor, doar 55…

- Astfel la Curtea de Conturi vor merge Ilie Sarbu - pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi cu 329 de voturi "pentru" si 20 impotriva, si Niculae Badalau (PSD) - pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit cu 294 de voturi "pentru" si 55 impotriva. Ilie Sarbu a fost validat…

- Baronul PSD Niculae Badalau, dupa ce a trecut județul Giurgiu pe persoana fizica, adica e și cum ar fi propria sa moșie, vrea acum sa se puna la adapost pentru zile negre, prin refugierea pe un post liniștit și bine remunerat la Curtea de Conturi a Romaniei....

- Casa din Bolintin Vale, județul Giurgiu, a fiului senatorului PSD Niculae Badalau a fost sparta de hoți. Aceștia ar fi furat bani și ceasuri de mana. Purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Ioana...

- Mai exact, se pare ca PSD pregatește o campanie de strangere de semnaturi de la pensionari pe care intenționeaza sa le foloseasca in momentul in care vor depune o moțiune de cenzura, daca Guvernul PNL nu marește cu 40% punctul de pensie. Anunțul a fost facut de liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau,…

- Senatorul PSD Niculae Badalau, cunoscut pentru jignirile la adresa diasporei, e favorit pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Badalau beneficiaza de o lege pe care a modificat-o in interes personal in urma cu trei ani. Pe atunci tintea chiar sefia institutiei. Marcel Ciolacu sustine…

- Europarlamentarul PNL a facut marti seara, in direct la Romania TV, declaratii controversate cu privire la romanii intorsi in tara de la inceputul pandemiei de coronavirus. "70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8000…

- Președintele CJ Giurgiu, Marian Mina (PSD), ii solicita lui Rareș Bogdan sa-și dea demisia pentru declarația privitoare la ”prostituatelel” revenite in Romania. Mina arata ca pentru o declarație asemanatoare, senatorul PSD, Niculae Badalau, a fost crucificat.Citește și: Rareș Bogdan SE DEZLANȚUIE:…