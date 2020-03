Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Cucos, fostul sef al Jandarmeriei Romane la protestele din 10 august 2018, a fost trecut in rezerva, la cererea sa. Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a fost cel care a facut anunțul.„Astazi am luat o decizie foarte importanta. Avand in vedere concluziile comisiei medicale de la nivelul…

- Actorul Constantin Zamfirescu (foto), unul dintre manifestanții de la mitingul din 10 august 2018, a afirmat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, ca fostul ministru de Intere, Carmen Dan, a mințit susținand ca jandarmii doar au ripostat la atacurile manifestanților. Zamfirescu crede ca jandarmii…

- Carmen Dan este citata astazi la DIICOT pentru a fi audiata in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Fostul ministru de Interne se va prezenta in calitate de martor.Procurorii DIICOT au reluat audierile…