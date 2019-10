Autotren în flăcări! Pompierii au intervenit de urgență

În jurul orei 13,15, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu la un autotren încărcat cu cărbuni, pe DN58, între localitățile Carașova și Reșița. The post Autotren în flăcări! Pompierii au intervenit de urgență appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]