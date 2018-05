Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis luni Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerea de numire a lui Oliver – Felix Banila in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). “In urma desfasurarii procedurii…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:”In cursul zilei de astazi, domnul Tudorel Toader, Ministrul Justiției, a participat la o…