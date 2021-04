Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui, la Bucuresti, in perioada 22-23 aprilie 2021, reuniunea Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Romania, Polonia si Turcia.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu face duminica o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, la invitatia omologului sau, ministrul afacerilor externe si expatriatilor Ayman Safadi, urmand ca seful diplomatiei romane sa aiba intrevederi si cu alti oficiali iordanieni.

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Ministrul de externe Aureliu Ciocoi impreuna cu omologii sai din Ucraina și Georgia, Dmytro Kuleba și David Zalkaliani, au adresat demnitarilor europeni și miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE o scrisoare comuna, in care și-au expus viziunea cu privire la Parteneriatul Estic. Mesajul…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru a sincroniza'…