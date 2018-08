Ministrul Ioana Bran, in vizita la bazele sportive din Capitala (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului RODRIFT GAMES, elaborat de Primaria Sectorului 2 in colaborare cu Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, iubitorii de spectacol pe patru roți iși pot dovedi talentul intr-un cadru organizat, fara a pune in pericol viața altor oameni. De altfel, alt un aspect important…

- ”Nu uitați: suntem suportul rezultatelor excepționale ale sportivilor Romaniei” este unul din mesajele de la protestul Sindicatului Național Sport și Tineret. Aproximativ 250 de membru au fost astazi in greva de avertisment. Ei au strigat la o ușa inchisa, fapt ce i-a revoltat și mai tare. Ministrul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a prezentat miercuri o serie de realizari inregistrate in primele sale 6 luni de mandat, dar a admis ca sportul se confrunta cu probleme multiple care nu pot fi rezolvate prea curand, inclusiv constructia unei sali polivalente in Capitala. ''In…

- Ministrul Ioana Bran a semnat marți nota de oportunitate adresata domnului Paul Stanescu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, cu privire la construirea și modernizarea celor 400 de terenuri de fotbal, parte din proiectul de pregatire și organizare a Campionatului…

- Ministrul Tineretului și Sportului, deputatul social-democrat Ioana Bran a semnat marți, 6 iunie, nota de oportunitate adresata vicepremierului și ministrului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Paul Stanescu, cu privire la construirea și modernizarea celor 400 de terenuri de fotbal, parte…

- Ziua Copilului a devenit o amintire URATA pentru 10 copii din Capitala. Micuții, toți de la gradinița pe stil german Brandușa, din cartierul Vitan, au ajuns de urgența la Camera de Garda, acuzand simptome de toxiinfecție alimentara.

- Ministrul Tineretului si Sportului, deputatul Ioana Bran, a participat duminica, 27 mai, la finala Turneului de handbal pentru juniori 3, competitie ce s-a disputat in sala LPS de pe strada Ady Endre din Satu Mare. In finala s-au confruntat CSM Bucuresti si CS Stiinta Bacau, titlul revenindu-le bacauanilor.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, deputatul social-democrat Ioana Bran, transmite un mesaj de unitate si solidaritate „in lupta cu cei care vor sa ne destabilizeze”. Ministrul condamna decizia celor care au parasit partidul si „care pun interesul personal inaintea interesului romanilor care ne-au…