Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat, luni, o vizita de lucru in municipiul Ramnicu Valcea, acesta discutand cu Constantin Radulescu, presedintele CJ Valcea (Consiliul Judetean Valcea), despre trei proiecte importante, de peste 17,7 milioane de euro, care au finantat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Brasov, ca nu exista niciun spital care a fost inclus in lista initiala a Planului National de Redresare si Rezilienta care sa nu fie construit si finantat si a precizat ca fostul premier Florin Citu a comunicat o crestere a PIB de 5,1% in loc…

- Actul normativ, aflat in prima citire la Guvern, reglementeaza posibilitatea ca bunurile de natura cladirilor și a terenurilor aferente, indiferent de natura acestora, echipamente incorporate in acestea, cladiri speciale, precum și orice alte bunuri imobile, indiferent de natura acestora, intrate in…

- In analiza Guvernului se afla un proiect de ordonanța de urgența privind unele masuri pentru bunurile proprietate publica a statului precum si pentru administrarea eficienta a proprietatilor statului. Subiectul s-a aflat in atenția Guvernului chiar ieri, in ședința de Guvern din 5 octombrie. Actul normativ…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a precizat, pentru StartupCafe.ro, ce fel de investiții intarziate va muta Romania din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) la programele europene din Politica de Coeziune.

- Romania va avea la dispoziție mai mult timp pentru indeplinirea jaloanelor din PNRR, in condițiile in care investițiile și reformele asumate trebuie finalizate pana in august 2026. Investițiile finanțate din fonduri europene pot fi finalizate pana in decembrie 2029, afirma Adrian Caciu, noteaza Mediafax.Ministrul…

- Detaliile suplimentare pot fi accesate . Ministerul Cercetarii mai transmite, in comunicatul de presa, ca prin apelurile lansate joi din Politica de Coeziune, vom pune in aplicare reforma din Planul National de Redresare si Rezilienta privind interoperabilitatea registrelor de baza, servicii publice…

- Ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca fondurile europene pe care Romania le are la dispozitie in perioada imediat urmatoare in domeniul educatiei depasesc 5 miliarde de euro, mentionand ca unul dintre obiectivele strategice este crearea unei generatii noi,…