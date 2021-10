Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, a propus, in cadrul Grupului de lucru pentru modificarea normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile si compozitia mierii, introducerea in textul ce va fi notificat Comisiei Europene a obligativitatii mentionarii pe eticheta mierii atat a tarilor de provenienta, cat si a procentului de miere din fiecare tara, in ordine descrescatoare.

