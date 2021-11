Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a oferit explicatii in contextul notificarii Gazprom-ului privind riscul sistarii furnizarii de gaze naturale catre R. Moldova, in cazul in care Chisinaul nu va achita, in termen de 48 de ore, datoria la gazele naturale in suma de circa…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a confirmat ca autoritațile de la Chișinau au primit o notificare de la gigantul rus „Gazprom” precum ca ar putea opri livrarile gazelor naturale catre țara noastra. „Pot confirma ca Moldovagaz a primit o astfel de scrisoare, dar inca…

- Moldova ar putea ramane fara gaze naturale, daca nu achita in urmatoarele 48 de ore plațile pentru consumul curent. Termenul de plata a expirat luni, 22 noiembrie. Declaratia a fost facuta de catre secretarul de presa al concernului rus Gazprom, Serghei Kuprianov.

- Republica Moldova ar putea ramane FARA gaze naturale: Gazprom da ULTIMATUMUL Republica Moldova ar putea ramane FARA gaze naturale: Gazprom da ULTIMATUMUL Compania rusa Gazprom a anuntat luni ca va sista in 48 de ore furnizarea gazelor naturale catre Republica Moldova daca guvernul de la Chisinau nu…

- Compania rusa Gazprom a anuntat luni ca va sista in 48 de ore furnizarea gazelor naturale catre Republica Moldova daca guvernul de la Chisinau nu achita sumele pe care s-a angajat sa le plateasca pana pe 22 noiembrie in contul unor livrari de gaze deja efectuate, relateaza Reuters si mass-media de peste…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca negocierile, care au loc in aceste zile intre conducerea Gazprom si reprezentantii Guvernului de la Chisinau, de facto au esuat. De partea cealalta, negociatorul din partea R. Moldova, ministrul Andrei Spinu, a anuntat, tot vineri, ca…

- Comisia pentru Situații Excepționale s-a intrunit astazi in ședința pentru a discuta criza din sectorul energetic, in special in privința prețului la gazele naturale, care inca se negociaza cu concernul rus, Gazprom. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale face declarații pentru presa, dupa…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a avut o discuție cu ieri cu președintele Consiliului de Administrație al Gazprom, Alexei Miller la subiectul livrarii gazului in Moldova. Despre asta a anunțat aseara la Secretele Puterii de la Jurnal TV . Ministrul a menționat ca i-a propus și o intrevedere…