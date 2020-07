Stiri pe aceeasi tema

- O scena demna de teatrul absurdului a avut loc in cadrul unei conferințe de presa susțina de premierul Ludovic Orban, dar la care au participat și mai mulți miniștrii.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 94: 10 fatalai disperați se bat cu Gabriela Firea! Personajul…

- Inregistrarea a fost publicata pe pagina de Facebook a emisiunii Romania 9 de la TVR, cu titlul „Umbra perfecta a premierului”, Imaginile il surprind pe ministrul dezvoltarii, Ion Ștefan, care repeta intocmai gesturile premierului, in cadrul unei conferințe de presa. „De asemenea, am aprobat ... domnul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, au produs momente de comic involuntar in cadrul unei conferințe de presa, joi. Aflat in spatele premierului in timp ce acesta iși ținea discursul, ministrul Dezvoltarii a parut ca imita gesturile pe care le facea Ludovic Orban.

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, zis „Grinda” a fost surprins de camerele de vedere in timp ce ii imita gesturile premierului Ludovic Orban, chiar in timpul unei conferinte de presa, sustinuta dupa verificarea stadiului lucrarilor la Cazinoul din Constanta.

- Ministrul Lucrarilor Publice, Administrației și Dezvoltarii, Ion Ștefan, zis „Grinda”, și-a adus „protejata” in Capitala, instaland-o chiar la Cabinetul prim-ministrului Ludovic Orban, informeaza presa locala. Este vorba despre Ana Maria Dimitriu, consilier local de Focșani. Acum, Dimitriu,…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, s-a remarcat in cele sase luni de cand conduce cel mai bogat minister al Romaniei prin promovarea in functii a neamurilor si apropiatilor de partid,

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a devenit „vedeta” mass-media dupa ce a fost acuzat ca nu si-a platit impozitul la casa de 900 de mp din Focsani, pe care o considera oricum „prea mare”, din cauza unei „grinde”....