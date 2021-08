Stiri pe aceeasi tema

- O noua amenințare teorista a produs haos pe aeroportul din Kabul. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a avertizat in privința unei amenintari „specifice si credibile” in apropierea aeroportului din Kabul, cerand astfel cetațenilor sa grabeasca procedurile de evacuare. Potrivit presei…

- Peste 100 de angajați ai ambasadei australiene au fost respinși pentru viza în Australia, în ciuda faptului ca mulți au lucrat acolo pâna în ziua în care ambasada s-a închis, scrie The Guardian. Un agent de securitate spune ca a lucrat la ambasada din Kabul timp de…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, lansarea unui program pentru primirea ″pe termen lung″⁣ a 20.000 de refugiati afgani, intre care 5.000 in primul an, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Avem o datorie fata de toti cei care au lucrat cu noi pentru a face din Afganistan un loc mai bun in ultimii…

- "Ii vom judeca pe talibani dupa fapte", a avertizat marti ministrul german al afacerilor externe, acuzand obstructionarea accesului la aeroportul din Kabul pentru afganii care doresc sa fuga din tara, relateaza AFP. "Ceea ce este important este ca aceasta faza de tranzitie sa fie pasnica…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a declarat ca preluarea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea determina intre 300.000 si cinci milioane de afgani sa isi paraseasca tara, informeaza dpa. Oficialul german a facut aceasta estimare in cadrul unei intalniri cu colegii…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Talibanii au ajuns la porțile capitalei afgane Kabul și de acolo vin vești contradictorii. Purtatorul lor de cuvant anunța ca au primit ordin sa NU intre in oraș deocamdata, insa unii localnici spun ca au vazut luptatori in cartierele periferice și chiar au auzit focuri de arma.

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat în timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la câteva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse. "Din nefericire, teroristii…