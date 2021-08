Stiri pe aceeasi tema

- Germania este in discutii cu SUA, Turcia si alti parteneri pentru a mentine aeroportul din Kabul deschis pentru evacuari dupa 31 august, data la care Washingtonul a prevazut incheierea retragerii sale, a anuntat luni seful diplomatiei germane, relateaza AFP si Reuters. "Discutam cu SUA, Turcia si alti…

- „In aer era un sentiment general ca probabil am fi murit daca acel avion nu ne-ar fi luat”, spune jurnalistul afgan Ramin Rahman, pentru The Guardian . Tanarul de 27 de ani a fost evacuat, luni, din țara aflata sub controlul talibanilor cu un avion militar american, alaturi de alte sute de persoane.…

- "Ii vom judeca pe talibani dupa fapte", a avertizat marti ministrul german al afacerilor externe, acuzand obstructionarea accesului la aeroportul din Kabul pentru afganii care doresc sa fuga din tara, relateaza AFP. "Ceea ce este important este ca aceasta faza de tranzitie sa fie pasnica…

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocand rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi inalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea in tara, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a atentionat China si Rusia sa nu utilizeze distribuirea de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a-si extinde influenta in lume, informeaza marti dpa. Lupta impotriva pandemiei nu ar trebui sa fie despre "inregistrarea de avantaje geostrategice pe termen scurt",…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE, sanctiuni economice impotriva Belarusului, care ar putea viza industria potasei sau sectorul energetic. De asemenea, vor fi inasprite restrictiile la exporturile din UE de arme si echipamente care pot fi…