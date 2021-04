Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a anuntat joi ca tara sa va incepe discutii cu Rusia in vederea eventualei achizitii de doze de vaccin Sputnik V, in caz de aprobare a acestuia de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), transmite AFP. 'Am explicat in numele Germaniei, la…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a anuntat joi ca tara sa va incepe discutii cu Rusia in vederea eventualei achizitii de doze de vaccin Sputnik V, in caz de aprobare a acestuia de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), transmite AFP. 'Am explicat in numele Germaniei, la Consiliul…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, s-a pronuntat pentru acordarea unor mai mari libertati persoanelor care s-au vaccinat impotriva COVID-19, dupa trecerea celui de-al treilea val al epidemiei, transmite duminica agentia dpa. Aceste persoane ar putea beneficia progresiv de libertati mai mari,…

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, s-a declarat vineri ca fiind in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru doze din vaccinul Sputnik V impotriva Covid-19, in condițiile in care Uniunea Europeana „nu face nimic” pentru a achiziționa serul rusesc, transmite Reuters.

- Germania a aprobat trei kituri de testare la domiciliu pentru detectarea COVID-19, in cadrul strategiei concepute de ministrul Sanatatii, Jens Spahn, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus Spahn in…

- Germania a comandat in avans vaccinuri pentru 2022, in ciuda faptului ca exista țari mai sarace care nu au acces la ser din cauza comenzilor uriașe plasate de statele instarite. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, spune ca Germania a primit pana acum o doza pentru 2,3 milioane de germani. „Acum…

- Germania va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va folosi tratamentul experimental pe baza de anticorpi administrat fostului presedinte american Donald Trump impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul Sanatatii german Jens Spahn, relateaza AFP. "Guvernul a cumparat 200.000 de doze pentru…