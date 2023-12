Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, aflat in vizita la Kiev, a anuntat marti un nou ajutor militar de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina, in momentul in care tarile occidentale incearca sa dea asigurari Kievului in legatura cu continuarea sprijinului lor, relateaza

- Imagini cu ministrul croat de Externe, Gordan Grlic-Radman, cand o saruta pe Annalena Baerbock, omologul sau german, in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE, au starnit rumoare in spațiul public, relateaza BBC, citat de digi24.ro .

- Premierul Italiei, Georgia Meloni, a anuntat, vineri, ca unul dintre consilierii sai diplomatici a demisionat, asumandu-si astfel responsabilitatea pentru o farsa pe care comediantii rusi Vovan si Lexus i-au facut-o șefei guvernului italian, relateaza Reuters.

- Sefa guvernului italian Georgia Meloni este noua victima a farselor telefonice pe care comediantii rusi Vovan si Lexus le-au facut mai multor politicieni. Contactata telefonic de unul dintre cei doi farsori, care a pretins ca este oficial african, acesta a obtinut astfel de la ea informatii despre cum…

- Premierul italian Giorgia Meloni a vorbit despre "oboseala" internationala aparuta in privinta razboiului din Ucraina si despre lipsa de sprijin pentru Italia in gestionarea migratiei, intr-o farsa telefonica pusa la cale de umoristii rusi Vovan si Lexus, despre care se spune ca ar avea legaturi cu…

- Sefa guvernului italian Georgia Meloni este noua victima a farselor telefonice pe care comediantii rusi Vovan si Lexus le-au facut mai multor politicieni. Contactata telefonic de unul dintre cei doi farsori, care a pretins ca este oficial african, acesta a obtinut astfel de la ea informatii despre cum…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa isi reduca dependenta de China si ca sustine ancheta UE privind subventiile pe care Beijingul le acorda industriei sale de vehicule electrice, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.„Daca suntem legati…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa isi reduca dependenta de China si ca sustine ancheta UE privind subventiile pe care Beijingul le acorda industriei sale de vehicule electrice, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.„Daca…