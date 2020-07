Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei lucreaza la un program de stimulare a economiei in valoare de 75 - 80 miliarde de euro pentru a atenua efectele pandemiei de coronavirus, potrivit unui articol publicat de saptamanalul Bild am Sonntag, citat de Reuters.

- Exporturile Germaniei au inregistrat in luna martie cea mai grava scadere de la reunificarea tarii, minus 11,8% comparativ cu luna februarie, in conditiile in care criza coronavirusului a redus cererea pentru bunuri produse in cea mai mare economie a Europei, a anuntat vineri Oficiul federal de statistica,…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a prezentat planul de resuscitare economica dupa pandemie. Premisa este ca numarul infectarilor sa ramana redus. Germania trece prin cea mai ampla recesiune din istoria sa.

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a cerut luni landurilor federale sa nu ridice prea brusc restrictiile pentru combaterea coronavirusului, pentru a evita extinderea epidemiei, care i-ar putea obliga ulterior sa revina asupra deciziilor, transmite Reuters. Conform sistemului politic descentralizat…

- Economia germana este intr-o recesiune severa si este putin probabil ca redresarea va fi rapida deoarece o parte din masurile de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), ar putea ramane in vigoare pentru o perioada extinsa, a avertizat luni Banca Centrala a Germaniei…