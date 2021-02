Ministrul francez al cercetării cere investigarea "islamo-stângismului" din mediul universitar Frédérique Vidal vrea sa însarcineze organismele de cercetare cu investigarea &"islamo-stângismului&", relateaza Politico.



Guvernul francez a fost ținta unor critici saptamâna aceasta dupa ce a anunțat o investigație privind influența studiilor postcoloniale și a așa-numitului &"islamo-stângism&".



Termenul, &"islamo-gauchisme&" în limba franceza, este folosit pentru a descrie activismul anti-rasism pe care unii francezi îl vad ca fiind importat din campusurile universitare americane.



Folosirea sa de catre miniștri ai guvernului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

