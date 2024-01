Stiri pe aceeasi tema

- In cautarea de soldati suplimentari, ministrul ucrainean al Apararii Rustem Umerov doreste sa ii cheme acasa anul viitor pe barbatii ucraineni care locuiesc in strainatate, informeaza joi dpa, informeaza Agerpres.Barbatilor ucraineni cu varste cuprinse intre 25 si 60 de ani din Germania si altele…

- Femeile sunt "imensa rezerva a Rusiei", a declarat luni, 18 decembrie, presedintele Vladimir Putin, a carui tara se confrunta cu o importanta penurie de forta de munca exacerbata de mobilizarea de pe frontul din Ucraina, scrie Agerpres preluand AFP."Fetele reprezinta o rezerva imensa pentru Rusia. In…

- Ministrul apararii din Belgia, Ludivine Dedonder, a sosit luni dimineata in Romania, insotita de comandantul armatei belgiene, pentru o vizita de Craciun la cei peste 250 de soldati belgieni stationati in cadrul misiunii NATO infiintate in urma invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza agentia Belga.…

- Europa trebuie sa se grabeasca pentru a se asigura ca se poate apara mai bine, deoarece noi amenintari militare ar putea aparea pana la sfarsitul deceniului, in timp ce atentia aliatului sau in materie de securitate, Statele Unite, se indreapta spre regiunea Indo-Pacific, a declarat intr-un interviu…

- Prim-ministrul ucrainean, Denys Shmyhal, a apreciat, miercuri, sprijinul primit de tara sa din partea Romaniei, prin care trec in prezent 70% din cerealele exportate de Ucraina, informeaza AGERPRES . „Parteneriatul nostru este larg si cuprinzator. Apreciem masurile luate de Romania cu privire la aspecte…

- Ministrul ucrainean al Apararii Rustem Umerov s-a intalnit miercuri la Pentagon cu omologul american Lloyd Austin, in contextul in care administratia presedintelui Joe Biden a avertizat tot mai des Congresul ca nu mai are timp si bani pentru a ajuta Ucraina sa lupte in razboiul sau impotriva Rusiei,…

- Suedia trebuie sa devina membra cu drepturi depline a NATO "cat mai repede posibil" pentru a indeparta amenințarea Rusiei, a declarat ministrul suedez al Apararii, Pal Jonson, in timp ce la Stockholm sporește nerabdarea cu privire la drumul sau lent spre aderare,

- Franta va trimite armatei libaneze zeci de vehicule blindate pentru a putea desfasura in mod adecvat misiuni de patrulare in tara, a afirmat ministrul francez al apararii, in remarci publicate luni in presa libaneza, citate de Reuters.