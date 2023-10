Adrian Caciu a explicat sambata ca reforma pensiilor speciale urmeaza sa fie facuta. ”Reforma pensiilor speciale se va face, la finalul acestei luni am impresia ca intra in Parlamnet ultimele amendamente, in acord cu decizia CCR, deci nu vom pierde, o sa vedeti”, a declarta Caciu, sambata, la intrarea in sediul PSD. Intrebat despre ”gaura” de 7 miliarde de lei despre care vorbea ministrul Finantelor, Marcel Bolos, Caciu a explicat ca de fapt nu au fost incasarile prognozate pe luna septembrie. ”Nu cred ca a spus ca a gasit o gaura, a spus ca nu s-au facut incasari conform programarilor in…