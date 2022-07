Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a revenit in județul Alba și a fost din nou alaturi de angajații Cupru Min Abrud, de aceasta data, vizita fiind prilejuita de aniversarea celor 45 de ani de la inființarea companiei și cu ocazia Zilei Minerului. Ministrul Florin Spataru a participat sambata, alaturi…

- Cupru Min Abrud, unicul producator din Romania care are ca principal obiect de activitate extractia de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere si valorificarea concentratului cupros si al metalelor pretioase, anunta cu mandrie aniversarea a 45 de ani de activitate. Organizat sub sloganul…

- In discursul sustinut vineri, 1 iulie, la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite, Nicolae Ciuca a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare, in tara noastra , cu inca 5.000 de soldați, relateaza agenția News.ro…

- Doru Gheorghiu, consultant al Patronatului Organizatorilor, Producatorilor și Exploatatorilor de Jocuri de Noroc din Romania, explica ce consecințe ar avea in piața implementarea unui supraimpozit de 40% CONTEXT: Coaliția PNL-PSD discuta intens in aceste zile o serie de masuri menite sa atraga mai mulți…

- PSD cere ministrului Energiei sa nu inchida capacitați de producție a energiei pe baza de carbune fara a pune ceva in loc; altfel, miniștrii social-democrați nu vor fi de acord cu legea decarbonizarii. PSD nu susține proiectul de ordonanța de urgența privind decarbonizarea, inițiat de ministrul Energiei,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Alba Iulia, ca este in analiza la Ministerul Economiei situatia de la Cupru Min Abrud, unde materia prima extrasa este exportata, neexistand in Romania o facilitate de prelucrare a concentratului de cupru. „Tara noastra detine resurse minerale importante. Din…

- Mai mulți jucatori din echipa naționala de hochei a Romaniei au cantat imnul Țintutului Secuiesc la finalul fiecarui meci disputat de echipa noastra la Campionatul Mondial, divizia a doua, ce s-a derulat saptamana trecuta la Ljubljana, Slovenia. Inițial s-a spus ca intamplarea a avut loc la sfarșitul…

- Un val de atacuri cibernetice a vizat Romania in dimineata de vineri, 20 aprilie. Site-urile mai multor instituții din tara noastra, intre care Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii Nationale si Politia de Frontiera au fost blocate.