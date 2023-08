Ministrul Finanțelor s-a întors de la Bruxelles cu o nouă țintă de deficit bugetar. Rezervele Comisiei Europene față de planul României Ministrul Marcel Boloș a fost prezent marți 29 august la Bruxelles in fața experților Comisiei Europene pentru negocieri. Acesta a prezentat Comisiei masurile fiscale și cele de reducere a cheltuielilor bugetare, cerand Comisiei Europene sa accepte un deficit de 5,5% din PIB, nu de 4,4% care e ținta din buget și care nu poate fi respectata. Surse guvernamentale au declarat pentru Libertatea ca reprezentanții Comisiei Europene fac presiuni pentru ca reforma pensiilor sa fie implementata mai rapid. Ca urmare a discuțiilor, Guvernul a redeschis discuția pe seama noii legi a salarizarii unitare,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

