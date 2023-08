Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca rectificarea bugetara nu poate avea loc mai devreme de adoptarea masurilor fiscale si de reducere a cheltuielilor, altfel Romania risca sa atinga un deficit bugetar de 7%. El a mai spus ca masurile din…

- "Rectificarea bugetara nu poate avea loc decat dupa ce aceste masuri se aproba. In caz contrar, daca masurile nu se aproba, spun cu toata raspunderea: deficitul bugetar ajunge in jur de 7% din PIB. Coalitia trebuie sa fie foarte pragmatica si este, din acest punct de vedere, sa rezolve aceasta problema…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.Acesta s-a intalnit joi cu…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a aratat, miercuri seara, dupa o discutie cu reprezentanti ai Consiliului Fiscal din Romania, ca orice decizie ce va fi luata va trebui sa respecte echitatea fiscala, progresul si respectul fata de banii romanilor. Bolos a precizat ca o problema de securitate economica,…

- „In aceasta perioada plina de provocari pe plan international, cresterea gradului de rezilienta a Romaniei in fata oricaror dificultati este prioritatea zero pentru noi. Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…