- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat, marți seara, ca se vor elimina mai multe taxe pe care le OUG 114/2018 le prevede, cum ar fi taxa bancara, iar Fondul Suveran de Investiții va fi desființat, anunța MEDIAFAX.“Am anunțat deja cateva masuri in ceea ce privește modificare OUG 114/2018:…

- Un sistem de pensii in care avem doua tipuri de oameni - unii speciali si altii care primesc pensii bazate pe contributivitate - trebuie sa se sfarseasca, a declarat marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Exista mai multe proiecte care exista in Parlamentul…

- Ce scoate Orban din OUG 114: taxarea in domeniul energiei, supraimpozitarea bancilor, prevederile “profund nocive” legate de Pilonul II. Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca, in cazul in care Parlamentul nu va vota eliminarea mai multor…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca duminica, in ziua celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidentiale, se face ''inca un pas'' pentru a avea o ''Romanie normala''. "Am votat clar pentru o Romanie normala. Astazi facem inca un…

- BUGET 2020. "Incerc sa-l aduc (n.r. - bugetul) inainte de 20 decembrie, deci in acea perioada sa venim cu el in Parlament ca sa-l putem dezbate si sa fie aprobat. Rectificarea, in jur de 26-27 noiembrie, deci pana pe 30 noiembrie”, a spus Florin Citu. El a confirmat ca rectificarea bugetara…