- „Pana la urma profiturile o sa apara in cateva zile de la fiecare companie, unele dintre ele sunt obligate sa le declare public, pentru ca sunt listate la bursa. (...) Hai sa zic, in doua saptamani vom avea analiza si o sa prezentam niste solutii in Guvern si in dezbaterile si intalnirile cu autoritatea…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a anunțat la Digi24 ca in urmatoare saptamani va fi efectuata o analiza privind supraimpozitarea furnizorilor de energie, in urma careia vor fi prezentate niste solutii.

- Adrian Caciu, ministrul de Finanțe, a declarat, joi seara, ca supraimpozitarea furnizorilor este in analiza și ca vor avea loc discutii cu reprezentanti din intregul lant energetic si vor fi prezentate niste solutii, potrivit Agerpres. „E in analiza, urmeaza sa avem discutii cu intreg lantul energetic.…

- Incepand cu anul viitor, multinaționalele care desfașoara afaceri in Romania vor fi impozitate, potrivit anunțului facut de Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Masura are ca scop asigurarea unei competiții echilibrate și se aplica la nivel european. Prin urmare, Romania nu va fi afectata la nivelul…

- „Inflația cu care ne confruntam are doua componente care se resimt și una care va veni. Cele care se resimt, le știm cu toții. In primul rand este inflația , datorata prețurilor la energie care are componenta interna și componenta externa. Noi avem o explozie a prețurilor la energie. Este o parte a…

- “Are acest drept, am spus si la anteriorul briefing, criticile sunt corecte la acest moment. Ramane sa demonstram ca nu este asa, prin fapte”, a afirmat Adrian Caciu, marti seara, intrebat fiind cum raspunde afirmatiilor Consiliului Fiscal, care este de parere ca veniturile reale la buget vor fi mai…

- Ministrul Finantelor a afirmat, luni, dupa ședința in care Guvernul a adoptat Legea bugetului pentru anul 2022, ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…