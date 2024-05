Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a inregistrat o creștere semnificativa in luna aprilie, ajungand la aproximativ 17 miliarde de lei. Aceasta evoluție vine in urma plații anticipate a pensiilor pentru luna mai, fapt ce a determinat incadrarea in cheltuielile lunii aprilie a costurilor aferente pensiilor pentru doua…

- Astazi, premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru in Buzau. In prima parte a programului sau, dupa pranz, preșdintele Camerei Deputaților a mers la cladirea noua a UPU Buzau, apoi a vizitat Centrul Cultural ,,I. C. Bratianu”, Bulevardul Unirii și Piața Daciei. Dupa aceste popasuri, a fost…

- Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 35,88 miliarde de lei, fata de 28,99 miliarde de lei sau 1,67% din PIB dupa primele doua luni, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor."Executia bugetului…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza, la nivel national, solicitand Guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”, potrivit unui comunicat…

- In primele trei luni ale anului, Romania are deja un deficit bugetar de aproape 36 de miliarde de lei, adica 2,07% din PIB, deși ținta Guvernului este de 5% pentru intreg anul. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca au crescut cheltuielile cu investițiile. A urmat replica dura a președintelui…

- Președintele USR, Catalin Drula, a depus luni, 11 martie, plangere penala la DNA impotriva premierului PSD, Marcel Ciolacu, acuzandu-l de „manipularea pieței, abuz in serviciu, deturnarea de fonduri și inșelaciune” in dosarul Roșia Montana.In sesizarea de la DNA, care are 7 pagini, președintele USR…

- „De la preluarea mandatului traim un paradox. Nimeni nu vrea sa creasca impozitele si taxele, nimeni nu vrea taiere de cheltuieli, dar atunci ramane o singura varianta – ne imprumutam. Va reamintesc ca, la preluarea mandatului, am mostenit un program de convergenta pe care l-am primit de la cei care…

- Deficitul bugetar ar trebui sa scada in 2024, conform proiectului de buget, de la 5,7% din PIB in 2023 la 5% din PIB in 2024. In ianuarie insa, deficitul s-a dublat, de la 4 mld. lei in prima luna din 2023 la 8 mld. lei in aceeasi luna de anul acesta, potrivit Ziarul Financiar. Veniturile bugetului…