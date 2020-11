Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, cum raspunde PSD, care a acuzat guvernantii ca vor creste taxele. “Eu nu raspund PSD, eu raspund romanilor si romanilor le-am aratat noi ca eliminam taxele. Am eliminat taxa anul acesta si de fiecare data voi spune, am eliminat supra-acciza…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a dat asigurari, marți, ca nu vor fi taxe majorate in anul urmator. In urma cu doua saptamani, ministrul Cițu anunța, printr-un mesaj pe facebook, ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare a cheltuielilor…

- „Citu vrea sa mareasca TVA si nu stie ce sa mai inventeze ca sa nu prezinte romanilor bugetul pe 2021 pentru ca atunci secretul lui ar sari in aer! Faptul ca minte, jigneste si se ascunde dupa scuze penibile arata disperarea sa. Romanii au o alegere clara: intre PSD, care a propus transparent scaderea…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a dat astazi asigurari ca in anul urmator nu vor fi taxe majorate, potrivit Digi24. „Nu veți vedea creșteri de taxe pe anul viitor. Bugetul va fi prezentat dupa investirea noului guvern. PNL va prezenta pana atunci viziunea sa pentru bugetul pe anul viitor.…

- „Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor. Am mai spus asta. Este primul guvern care scoate toate taxele puse de socialiști. Toate acele taxe introduse de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeau și toata gașca”, a declarat Florin Cițu. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce…

- Guvernul a discutat proiectul de ordonanța de urgența care prevede scutirea de la plata impozitului specific pentru HoReCa pana la 31 decembrie anul acesta. Ordonanța cuprinde mai multe masuri, dupa cum spune ministrul Finanțelor, Florin Cițu. „Inlesniri la plata pentru obligațiile bugetare restante…

- "Deja la Ministerul de Finante se lucreaza la un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata in forma simplificata a obligatiilor bugetare. Stim foarte bine ca pe 25 octombrie o parte din aceste masuri expira, dar, in acelasi timp, stim foarte bine ca exista sectoare…

- Ministrul finantelor, Florin Citu, a negat ca Guvernul PNL ar urma sa taie salariile bugetarilor si pensiile si a precizat ca o guvernare liberala inseamna taxe mai mici si mai putine pe care trebuie sa le plateasca toata lumea, informeaza Agerpres.Florin Citu a subliniat ca actualul Guvern a eliminat…