- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, anunța semnarea unui acord de finanțare cu Antibiotice Iași pentru o noua capacitate de producție și logistica care va asigura fabricarea de noi medicamente generice.

- Numarul de consilieri ai demnitarilor din administratia centrala este, in prezent, de 900 si se va injumatati in urma masurilor cuprinse in ordonanta de urgenta privind eficientizarea cheltuirii banilor publici, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, vineri, la Guvern.

- Administratia Fondului Cultural National anunta lansarea sesiunii de finantare a proiectelor editoriale. Cu o alocare bugetara de 2 milioane de lei, semnificativ mai mare fata de anul trecut, cea de a III-a sesiune de finantare AFCN este dedicata sustinerii proiectelor ce se inscriu in sectiunile: carte…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este invitat, marti, in plenul Camerei Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica situatia incasarilor la buget. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, ca trebuie sa venim cu o serie de solutii care sa conduca la o scadere a preturilor pe piata asigurarilor, o diversificare a jucatorilor si mai mult decat atat o intarire a acestor reglementari, pentru ca nu este prima oara cand…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat miercuri ca ii pare rau ca avem aceasta procedura de deficit excesiv si ca el considera ca Romania nu ar fi trebuit sa intre in procedura de deficit excesiv. Despre rata dobanzilor, el a spus ca a ajuns sub 8%. ”Noi am avut o abordare si o guvernare prudenta,…

- OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman, spun surse guvernamentale.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a sustinut luna trecuta ca i-a cerut sefului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa realizeze controale tuturor companiilor, inclusiv companiei OMV Petrom care nu a platit taxa…