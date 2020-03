Ministrul Finanțelor anunță RECTIFICAREA bugetară. Cine primește mai mulți bani Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca in aceasta perioada se lucreaza la rectificarea bugetara, iar in ședința de Guvern de joi sau cel tarziu in cea de luni va fi aprobata. Cițu a precizat ca prioritatea va fi alocarea de bani catre domeniul sanatații și lupta cu noul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca la rectificarea bugetara pe care o pregateste Guvernul vor fi suplimentate fondurile alocate pentru judete, orase si comune, acolo unde este nevoie de bani mai multi. Rectificarea va fi aprobata cel tarziu in sedinta de Guvern de luni.

