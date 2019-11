Ministrul Finanţelor anunţă când va face rectificarea bugetară "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea sa stie ca asta e situatia la acest moment, iar atunci, intr-o saptamana si jumatate, o sa am si mai multe detalii despre solutii", a declarat Florin Citu joi seara, la Digi 24. El a precizat ca in jurul datei de 15 decembrie Guvernul va finaliza si proiectul de Buget pentru anul 2020. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- E razboi total intre fostul si actualul guvern pe tema bugetului de stat. Ministrul Finantelor face acuzatii fara precedent. Executivul Dancila a lucrat ca Al Capone, cu doua bugete, si a directionat bani din investitii si din fondurile europene catre baronii PSD, spune Florin Citu.

- Declarații șocante facute de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, in cursul zilei de joi! El a dezvaluit faptul ca in ultimii trei ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, exact ca metoda folosita de Al Capone! Ce s-a descoperit la bugetul țarii, la scurt timp dupa ce Guvernul PNL l-a inlocuit…

- Bugetul pentru anul viitor va fi constituit pe proiecte majore si daca va exista posibilitatea va fi un buget multianual, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Creditele de angajament au fost un lucru nociv si sunt un lucru nociv pentru aceasta economie si…

- Ministrul Finantelor organizeaza joi la ora 10.00 o conferinta de presa la minister. Florin Citu urmeaza sa anunte ca deficitul bugetar din acest an se apropie de 4 procente, mult peste tinta anuntata de Guvernul PSD la inceputul anului.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, marți dimineața, ca cele doua mari prioritați ale Guvernului Orban sunt rectificarea bugetara și bugetul pe 2020. ”Avem mai puține ministere și vom...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea legii prin care finantarea colectarii selective a deseurilor in institutiile publice si achizitionarea recipientelor se asigura din bugetul unitatii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate, anunța…

- Victor Ponta a mai anunțat ca datele prezentate de Ministerul Finanțelor la rectificarea bugetara au fost intocmite in fals de lucratorii ministerului care au semnat in prealabil o hartie in care au specificat ca datele din raport nu sunt sustenabile. "Romania este deja in criza. In acest…