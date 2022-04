Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat, joi, la Palatul Victoria, impreuna cu premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, cu delegatia Grupului Bancii Mondiale in Romania, condusa de presedintele David R. Malpass, despre necesitatea dezvoltarii parteneriatului bilateral, in contextul provocarilor economice si sociale generate de criza din Ucraina. Intrevederea a avut loc in marja vizitei efectuate de reprezentantii institutiei bancare in tara noastra intre 13-15 aprilie, ocazie cu care sunt trecute in revista rezultatele programelor de dezvoltare implementate de Banca Mondiala in Romania…