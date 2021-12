Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii mediului de afaceri au fost invitati joi de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la un dialog pe teme fiscale, a afirmat joi Ionut Simion, presedinte AmCham. "Nu am avut nicio o discutie cu Ministrul Finantelor, insa, domnia sa ne-a invitat astazi la ora 14:30 pentru a avea un…

- „Astazi (marti – n.r.) a avut loc o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent masurii 4.1.1., un grant de investitii foarte asteptat. In urma discutiilor am luat cateva decizii: Am adus modificari asupra sumei care poate fi accesata precum si asupra criteriilor de departajare.…

- Noul minister al Antreprenoriatului și Turismului, inființat pentru baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, și condus de omul acestuia, senatorul Constantin-Daniel Cadariu, va avea doi secretari de stat, unul de la PSD și altul de la PNL, și deja pentru locul liberalilor s-a declanșat o lupta incredibila.…

- Un program de sustinere a start-up-urilor, un program pentru digitalizarea și transformarea digitala a IMM-urilor, precum și masuri compensatorii pentru antreprenorii afectati de pandemia de COVID-19 se numara printre cerințele mediului de afaceri pentru viitorul guvern, conform CNIPMMR. Consiliul…

- Investitorii romani și straini reuniți in cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei cer insa politicienilor și autoritaților sa-și concentreze eforturile in promovarea beneficiilor vaccinarii și sa ia masuri ferme, dupa modelul celorlalte state europene. Reprezentanții investitorilor romani și…

- Totodata, investitorii romani și straini reuniți in cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei cer politicienilor și autoritaților sa iși concentreze eforturile in promovarea beneficiilor vaccinarii dar și sa ia masuri ferme, pe modelul celorlalte state europene. Reprezentanții investitorilor romani…

- Ministerul Energiei lucreaza la o schema de ajutor pentru intreprinderile mici si mijlocii, in contextul crizei preturilor la energie, pe langa cea a populatiei, si vrem sa fie aplicabila incepand cu data de 1 noiembrie pentru aceasta iarna, a declarat, miercuri, Virgil Popescu, ministrul Energiei si…

- Clasa politica ar trebui sa-si canalizeze intreaga energie spre reformele vitale in economie si sa puna punct crizei politice, se arata intr-un comunicat al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, potrivit Agerpres. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), cea mai importanta platforma a…