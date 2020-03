Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat sambata seara ca a avut discutii cu sistemul bancar si a cerut reprezentantilor acestuia sa gaseasca solutii pentru amanarea, timp de doua-trei luni, a platii ratelor. ‘Am vorbit vineri cu sistemul bancar. Am avut discutii informale. Si asta a fost…

- ”Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii, dupa cum stiti, am asigurat finantarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat in prima parte a anului si am facut bine ca am facut acest lucru, pentru ca deja au inceput sa creasca dobanzile peste tot…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, sambata, la Digi24, ca a solicitat amanarea platii ratelor bancare, dar si oprirea popririlor, atat la persoane fizice, cat si juridice.”Am vorbit vineri cu sistemul bancar si asta a fost cerinta mea, sa gaseasca solutii pentru amanarea a 2-3…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a declarat miercuri ca a discutat cu Guvernul masuri de sprijinire a mediului de afaceri, in contextul epidemiei de coronavirus, precum scheme de ajutor de stat, imprumuturi de la stat cu dobanda…

- Klaus Iohannis participa, incepand cu ora 16:00, la reuniunea Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele COVID-19 (GLI-ECOROM).Președintele Klaus Iohannis a intrebat oficialii care este starea de sanatate a romanilor…

- Ministrul Finantelor promite oamenilor de afaceri ca nu va face modificari la Codul Fiscal in 2020 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni, ca, in 2020, nu vo fi facute modificari la Codul Fiscal, acesta fiind un mesaj pentru mediul de afaceri. Cîţu a anunţat că au avut…