Umanismul golănesc al Occidentului Momentul vizitei de marți a președintelui Xi Jinping la Belgrad nu a fost deloc intamplator: cu exact 25 de ani inainte, forțele NATO au bombardat ambasada chineza din oraș in timpul Operațiunii Allied Force, campania de doua luni și jumatate impotriva a ceea ce pe atunci era Republica Federala Iugoslavia. Campania a fost justificata de […]

- Președintele chinez Xi Jinping efectueaza o vizita de doua zile in Serbia, eveniment cu caracter simbolic, deoarece a coincis cu implinirea a 25 de ani de la bombardarea de catre NATO a ambasadei Chinei la Belgrad, la data de 7 mai 1999, cand trei jurnalisti chinezi au fost ucisi. Capitala Serbiei a…

- Xi Jinping a fost așteptat cu muzica și dansuri populare sarbești la scara avionului, cand a ajuns la Belgrad. Președintele chinez a ajuns marți seara in Serbia, a doua etapa a turneului sau european. Primirea oficiala are loc miercuri, dar Xi Jinping a primit o mostra de tradiții sarbești de cum a…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti seara in Serbia, escortat de avioane MiG-29, intr-o vizita in conditii stricte de securitate care coincide cu implinirea a 25 de ani de la bombardamentul NATO asupra ambasadei Chinei din Belgrad, in care au fost ucisi trei jurnalisti chinezi, in timpul interventiei…

