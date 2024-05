Trump Trade Wars 2.0 – pericol real sau sperietoare?

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea la putere a lui Donald Trump in SUA nu ar fi doar cel mai mare test din istoria postbelica a relatiilor transatlantice, ci ar putea reprezenta un risc existential pentru unitatea europeana. Tensiunile legate de modul de colaborare cu cea mai puternica tara din lume divizeaza continentul in…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidatul republican la alegerile americane din noiembrie, a calificat scrutinul drept un punct de cotitura in istoria tarii, vorbind despre un „macel” pentru economia americana daca nu va fi ales in fata actualului presedinte democrat Joe Biden, informeaza AFP, citat…

- Donald Trump este aproape sigur de un nou „meci” cu Joe Biden dupa victoria sa triumfala in alegerile primare "Super Tuesday" impotriva rivalei sale republicane Nikki Haley, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fostul presedinte, candidat la al doilea mandat in alegerile prezidentiale de la 5 noiembrie,…

- Fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, l-a invins, duminica, pe Donald Trump la alegerile primare republicane din Washington DC, prima sa victorie in fața fostului președinte american, dar care nu schimba prea mult șansele acesteia de a devenit candidatul din 2024 la președinție al republicanilor,…

- ”Presedintele Joe Biden a fost clar cu privire la faptul ca Statele Unite nu vor trimite militari sa lupte in Ucraina”, anunta o purtatoare de cuvant a Consiliului Securitatii Nationale americane (NSC) Adrienne Watson. Joe Biden considera ca ”victoria” presupune un ajutor militar, pentru moment blocat…

- Donald Trump obține victoria in alegerile primare republicane din Carolina de Sud, depașind-o pe rivala Nikki Haley. The post ALEGERI 2024 Trump a caștigat alegerile primare din Carolina de Sud. first appeared on Informatia Zilei .

- Donald Trump a obținut o victorie de rasunet la alegerile primare din Carolina de Sud, in fața rivalei sale republicane, Nikki Haley . Situatia este cu atat mai umilitoare pentru Nikki Haley, 52 de ani, reprezentanta a aripii moderate a Partidului Republican, cu cat ea a fost guvernatoare a acestui…

- Ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Julianne Smith, a criticat ferm declaratiile fostului presedinte american Donald Trump despre cheltuielile pentru aparare ale tarilor membre ale Aliantei Nord-Atlantice, spunand ca acestea sunt „periculoase si, sincer, iresponsabile”, relateaza dpa.