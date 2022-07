Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat, vineri, 1 iulie, imagini cu mai multe benzinarii care au redus prețul carburanților: „Carburanti mai ieftini! Vreau sa le multumesc tuturor companiilor care s-au conformat voluntar”, a declarat ministrul pe pagina sa oficiala de Facebook. La un plin de…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finele ședinței de Guvern din 30 iunie. Ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, a facut unele precizari…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…

- Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa cu 50 de bani pe litrul de benzina sau motorina. Este informația confirmata, in urma cu puțin timp, de Ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa pentru consumatori. Este informația pe care a clarificat-o ministrul Economiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Catalin Gherzan: Ministrul Energiei incearca sa manipuleze populația!” Textul Ordonantei de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost elaborat, anunța guvernanții. Iar in urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa, dupa Ungaria, a declarat ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca benzinariile vor aplica ordonanța privind reducerea prețului la carburanți cu 50 de bani pe litru și ca Romania va avea astfel cel mai mic preț din UE, dupa Ungaria. Totuși, a spus ministrul la Digi24, nu exista unei penurii de benzina și motorina, deoarece…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a afirmat ca in urma reducerii cu 50 de bani a prețului combustibilului, Romania va avea cel mai mic pret din Europa, dupa Ungaria. Acesta a fost prezent la Vadu, Constanța, la o ceremonie dedicata inceperii exploatarii gazelor naturale in proiectul Midia, operat…