Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca a primit pentru luna ianuarie 2021 o factura la energie electrica uriașa, de 900 de lei, conform Digi24 . Consumul aferent lunii ianuarie este cel estimat de furnizor, procedura cu care ministrul nu este de acord. El spune ca furnizorii estimeaza consumuri prea mari și incarca facturile clienților, incasand bani in avans, lucru care nu ar fi legal. ”Cand m-am uitat pe factura aveam un consum estimat de 1.500 kW, in condițiile in care in apartament nu mai sta nimeni. Baiatul lucreaza in telemunca și nu sta in București, lucreaza de acasa, din Severin”,…