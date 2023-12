Stiri pe aceeasi tema

- ”Cand v-am spus ca nu voi uita niciodata ziua cand am coborat in mina nu am exagerat cu nimic. Am inteles atunci ce inseamna munca acestor oameni, conditiile de zi cu zi, sudoarea si sacrificiul lor. Si am promis ca voi face tot ceea ce imi sta in putinta pentru a le asigura un viitor. Si asta am facut”,…

- ”De-a lungul anilor, Valea Jiului a fost inima energiei pentru Romania, un loc unde traditia si munca grea au modelat istoria si comunitatea. In vizitele mele la Livezeni, Vulcan, Lupeni, Lonea si Paroseni, am simtit mandria si spiritul oamenilor de aici, dar si nevoia urgenta de schimbare si speranta…

- ”Suntem cu restante de 1,4 miliarde de lei la Ministerul Energiei si clarific pentru toata lumea – noi ne ocupam doar de consumatorii non-casnici. Ministerul Muncii se ocupa de consumatorii casnici. Ambele ministere primesc aceste cereri de decontare, dupa o validare prealabila a Autoritatii Nationale…

- Efectele conflictului din Orientul Mijlociu se vad deja pe piata gazelor naturale si produselor petroliere, iar Ministerul Energiei va gestiona aceasta situatie prin parghiile pe care le are la dispozitie, inclusiv prin stocurile de siguranta, a declarat, luni, ministrul de resort,

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore, in actuala varianta a proiectului Guvernul urmand sa aprobe, cel tarziu la finalul lunii iunie 2025, perimetrele eoliene…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține vom trece cu bine peste sezonul rece doar cu gaz romanesc și vom putem sta și la dispoziția fraților noștri de peste Prut. „Stam bine cu pregatirile pentru iarna. Stocurile de gaz sunt aproape 99% (!) Ne-am atins toate angajamentele asumate in fața Comisiei…

- Guvernul Romaniei a adoptat trei acte normative inițiate de Ministerul Energiei, care deschid o noua etapa pentru Valea Jiului. Prin Ministerul Energiei, din fondul de rezerva la dispoziția Prim-Ministrului, se va acorda un sprijin financiar in valoare de 70.502.000 lei pentru noua companie, Complexul…

- ”Se vede lumina de la capatul tunelului. Inca de la preluarea mandatului, am promis ca voi rezolva situatiei minerilor din Valea Jiului. Este o promisiune respectata. Astazi, Guvernul Romaniei a adoptat trei acte normative initiate de Ministerul Energiei, care deschid o noua etapa pentru Valea Jiului”,…