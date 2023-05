Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) iși consolideaza prezența in orașul Bacau prin inaugurarea unei noi unitați, creata pe baza unui model ce transforma agenția bancara intr-un centru de dialog financiar. Noua unitate din Bacau, BCR Bacovia, se afla pe strada Mioriței, nr. 10, și este echipata cu aparate…

- Finalizarea auditului extern al datoriilor "Moldovagaz" se amana cu cel putin doua luni, adica pana la sfarsitul lunii mai. Ministrul Energiei, Victor Parlicov, sustine ca specialistii din Marea Britanie si Norvegia au cerut mai mult timp pentru analiza datelor.

- ”Cu ocazia vizitei oficiale in Republica Moldova am avut o intalnire de lucru cu omologul meu moldovean Victor Parlicov. Am stabilit sa reactivam grupul de lucru pe domeniul energiei intre cele doua state, pentru a intari colaborarea si parteneriatul pe care il avem pe mai multe paliere”, a scris, joi…

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, comentind solicitarea protestatarilor transportați de Partidul ȘOR, și-a exprimat speranța ca organizatorii vor ajunge cit de curind acolo unde le este locul. Nu a menționat unde anume, dar cel mai probabil s-a referit la inchisoare, in contextul in care a dat de…

- Prețul gazelor naturale „nu conteaza pentru bunastarea cetațenilor și dezvoltarea economica”, iar subiectul prețului pentru aceasta resursa energetica „este o iluzie”. Cel puțin asta susține ministrul Energeticii, Victor Parlicov, in cadrul unei emisiuni de la TVR.md, noteaza realitatea. „Eu consider…

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, se arata nedumerit de decizia MoldovaGAz de a relua importului de gaze de la Gazprom pentru malul drept. „Aceasta decizie nu a fost coordonata. MoldovaGaz trebuie sa treaca, imediat, la procurarea volumelor de la Energocom”, a declarat Parlicov intr-o conferința…

- Chișinaul intenționeaza sa semneze un contract de lunga durata cu Centrala termoelectrica de la Cuciurgan privind furnizarea energiei electrice. Despre acest lucru a anunțat Ministrul Energiei, Victor Parlicov in cadrul emisiunii "Teritoriul libertații" de pe Rlive TV. "Exista intenția de a incheia…

- Contractele pe care tara noastra le are cu Gazprom privind livrarea de gaze naturale sau cu Centrala de la Cuciurgan pentru livrarea energiei electrice, ar putea fi revizuite. O spune chiar proaspatul ministrul al Energiei, Victor Parlicov.