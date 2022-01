Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei: Cum sa platim o factura la un hot? Furnizorii au gresit ca au emis facturi fara compensare, fara plafonare Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi catre clienti ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni.Legea iși intra…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, arunca bomba și spune ca furnizorii de energie au emis și trimis populației facturi mari, fara compensare sau plafonare, cumva chiar intenționat. Furnizorii au greșit pentru ca au emis facturi la energie electrica și gaz fara compensare sau fara plafonare, spune,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, face apel la furnizorii de energie sa emita facturile compensate. El cere intervenția autoritaților de reglementare. „Furnizorii au greșit. Au greșit pentru ca au emis facturi catre oameni fara compensare, fara plafonare. Un mare furnizor, nu-i dau numele,…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni. Toți furnizorii…

- Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile de electricitate…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca toti consumatorii casnici care au consum intre 30 si 300 kW vor primi o compensatie de 0,291 lei/kW, reprezentand tariful de transport, de distributie, acciza si certificat verde. De aceasta compensatie vor beneficia aproximativ 15 milioane de romani, reprezentand…

- “Deci un roman care consuma 100 de kW, indiferent cat are pretul, daca pretul va creste peste un leu, sa zicem peste o luna, peste doua luni ca vorbim de o iarna intreaga, sa zicem ca are 90 de bani in momentul de fata, tariful lui de acasa, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei –…