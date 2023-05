Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut astazi o intalnire de lucru cu unul dintre marii exploratori ai aviatiei, Bertrand Piccard, presedintele Fundatiei Solar Impulse, Ambasador ONU pentru mediu si consilier special al Comisiei Europene. Acesta a facut istorie navigand in jurul lumii fara escala intr-un balon, precum si la mansa…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat joi, la o intalnire solicitata de UniRomSider (Uniunea Producatorilor de Otel din Romania) ca va promova doua scheme de ajutor de stat pentru consumatorii energointensivi si industria siderurgica.,,Voi discuta cu Ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca Romania si Polonia se numara printre tarile care vor discuta cu Executivul comunitar despre "trasabilitatea exporturilor din Ucraina", astfel incat fermierii sa nu mai fie afectati de "specula". Prim-ministrul Nicolae Ciuca a sustinut un discurs, alaturi…

- Ce ținuta vestimentara a purtat Carmen Iohannis pentru vizita din Abu Dhabi Klaus și Carmen Iohannis viziteaza in aceasta perioada Emiratele Arabe Unite, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Cei doi sunt insoțiți și de cațiva membri ai Guvernului, precum Virgil Popescu (Ministrul Energiei),…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat duminica seara, la Prima News, despre investitiile in energie nucleara ca avem un parteneriat strategic cu SUA, ne tinem de el, dar intregul program nuclear civil al Romaniei este intr-un consortiu de tari si aici vorbim de Canada, Franta, Italia, Coreea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat la Prima News, duminica, ca in 2019 cand a ajuns la minister Romania era conectata doar la Ucraina, puteam aduce doar gaz rusesc in Romania. „Ganditi-va ce s-ar fi intamplat ca aceasta criza sa ne prinda nepregatiti complet si sa fim dependenti de santajul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta joi ca a avut o intalnire cu Don Graves, secretarul adjunct al Comertului din SUA, cu care a discutat despre ultimele evolutii ale parteneriatului strategic Romania - SUA in energie: retehnologizarea Unitatii 1 de la Cernavoda, constructia Unitatilor 3 si…

- „In marja Consiliului informal al Energiei am avut o reuniune de coordonare cu statele membre Like-Minded in domeniul energiei nucleare. Cu aceasta ocazie, am confirmat suportul Romaniei pentru promovarea acestei surse de energie indispensabila pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale UE si…