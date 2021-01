Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) emite ordine care ar putea favoriza furnizorii de ultima instanța, adica ENEL, CEZ, Electrica, E.ON, în raport cu alți furnizori, în contextul liberalizarii pieței energiei electrice. Teoretic, piața energiei s-a liberalizat…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa se asigure ca clienții casnici vor beneficia de prețul din oferta concurențiala, potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere publica, informeaza Agerpres. Piata de energie electrica a fost complet liberalizata la 1 ianuarie…

- Piata de electricitate a devenit complet liberalizata incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), ci trebuie sa compare si sa-si aleaga oferta care li se potriveste cel mai bine. In acest…

