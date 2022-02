Stiri pe aceeasi tema

- „IMPORTANT! Lista proiectelor acceptate spre finantare in prima sesiune a programului ELECTRIC UP a fost publicata pe site-ul ministerului Energiei la adresa: A fost finalizata etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finantare, etapa necesara dupa ce am suplimentat bugetul prin legea 12/2022. Am…

- REȘIȚA – De la inceputul lunii februarie, Sport Star Anina și-a inființat o secție de karate și la Reșița! Cei interesați sa descopere tainele acestui sport sunt așteptați la sala, iar ședințele de pregatire sunt coordonate de antrenorul Marian Meșinschi. Antrenamentele la Reșița au loc lunea și miercurea,…

- Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, și-a deschis astazi, 17 februarie 2022, porțile spre publicul larg și in Municipiul Aiud. Localnicii au primit cu mult interes sosirea acestui lanț celebru in orașul lor, dovada fiind coada care s-a format la ușa magazinului,…

- Complexul Energetic Oltenia a aplicat joi pentru o finantare de 800 de milioane de euro care vor fi investiți in doua centrale electrice pe gaz natural, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta vine dupa ce compania a primit miercuri aprobarea de la Comisia Europeana pentru planul de eficientizare…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 14.570 mai mult decat in ziua anterioara. 4.375 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- Cetațenii care vor sa acceseze fonduri europene și au nevoie de informații se pot adresa la birourile județene. Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și Programul Operațional Regional 2007-2013 in…

- Cu toate ca a fost marți, nu au fost trei ceasuri rele pentru Aeropotul din Cluj. Guvernul a imparțit ieri nu mai puțin de 16 milioane de euro catre aeroporturile romanești. Cea mai mare suma zboara la Cluj. Suma a fost aprobata printr-o Ordonanța de urgența pentru o alocare de 84.038.000 lei (peste…