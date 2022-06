Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, sambata, ca Legea offshore nu a mai speriat investitorii, asa cum s-a intamplat in anul 2018 si nicio companie nu a mai anuntat inghetarea investitiilor. Popescu a mai precizat ca, de la 1 iulie, in Romania va incepe sa scada dependenta de gazul rusesc.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Jerusalem Post ca exista un potential mare de cooperare intre Romania si Israel in domeniul energetic iar tara noastra vrea sa elimine treptat carbunele pana in 2032 si sa folosim gazul ca combustibil de tranzitie,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, joi, ca Romania se implica alaturi de alte state din UE in dezvoltarea retelei regionale de hidrogen si anunta un parteneriat al Transgaz cu operatorii de transport de gaze naturale pentru a dezvolta reteaua de transport pentru ”gaze verzi”. Fii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, dupa intalnirea cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, ca in actualul context geopolitic si de securitate parteneriatul este prioritar, iar resursele energetice nu trebuie sa fie folosite ca arme de santaj, iar Romania sustine…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, vineri, despre declaratia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin potrivit careia gazul rusesc va trebui platit acum doar in ruble, ca nu crede ca se poate vorbi in Romania despre plata in ruble a gazelor, pe contractele care sunt in vigoare, el…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marti, pe pagina de Facebook, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput si ca Romania va avea iarna viitoare gaze și din alte surse. „Romania va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea…

- Este oficial! Ministrul Energiei a facut un anunț extrem de important pentru toți locuitorii din Romania, cu puțin timp in urma. Așadar, Virgil Popescu a dat vestea cea buna chiar pe pagina sa oficiala de Facebook. Iata despre ce este vorba și ce se va intampla in țara noastra incepand cu iarna care…