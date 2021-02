Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca Directiile de Sanatate Publica trebuie sa aiba disponibilitate pentru testarea COVID a elevilor si cadrelor didactice acolo unde nu exista cabinete medicale scolare. "Testarea elevilor este recomandata, pentru ca este singura modalitate de a avea…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, la Antena 3 , ca testele antigen vor fi distribuite doar in școlile care au cabinete medicale și totodata dispun de personal autorizat. Sorin Cimpeanu a menționat ca in toate celelalte școli nu au de ce sa se distribuie testele antigen, problema…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a semnat ordinul prin care vor fi repartizare peste 1,38 milioane de teste rapide, antigen, pentru testarea elevilor, informeaza Edupedu . Documentul prevede ca testele antigen se transfera de spitale, de la Unitați de Primiri Urgențe și…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a semnat ordinul prin care vor fi repartizare peste 1,38 milioane de teste rapide, antigen, pentru testarea elevilor, informeaza Edupedu.Documentul prevede ca testele antigen se transfera de spitale, de la Unitați de Primiri Urgențe și de…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai adaugat o situatie in care elevii vor face scoala online. Astfel, profesorii care au simptome de COVID se adauga celor patru variante in care elevii urmeaza cursurile online. Sorin Cimpeanu a anunțat ca exista cinci situatii in care elevii vor continua sa faca…

- De luni, 11 ianuarie 2021, elevii revin din vacanța de iarna si reiau cursurile dar online. Noul ministru al educației le pregatește insa o surpriza de proporții și anume …,,ore pe parcursul zilelor de sambata”, declara ministrul la postul Europa FM. ,,Toate cadrele didactice vor fi platite suplimentar…

- Școlile raman in regim de invațamant online cel puțin pana pe 8 februarie, decizia fiind inclusa intr-o hotarare de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența.”Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, ca o decizie finala in ceea ce privește redeschiderea școlilor fa vi luata ”cel mai probabil” in ultima parte a lunii ianuarie, informeaza HotNews.ro. Sorin Cimpeanu a precizat ca in luarea acestei decizii va conta și modul in care se va desfașura…