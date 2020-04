Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Ministrul Educației a confirmat luni dupa-amiaza decizia anunțata de președintele Klaus Iohannis : cursurile se vor relua abia la toamna. Monica Anisie a adus precizari esențiale legate de modalitatea in care situațiile elevilor vor fi incheiate de catre profesori in acest an școlar, in lipsa notelor…

- Declarația INTEGRALA a ministrului Educației, Monica Anisie Foto: Arhiva. Astazi, la ora 14:00, presedintele României, Klaus Iohannis, a anuntat masurile pentru sistemul românesc de învatamânt. Prioritațile Ministerului Educației și Cercetarii sunt de a asigura cadrul…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Cursurile nu vor mai fi reluate in acest an școlar pentru majoritatea elevilor și studenților, a anunțat luni președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Vor reveni la școala doar elevii din anii terminali (a VIII-a și a XII-a) in vederea pregatirii evaluarii naționale, respectiv bacalaureatul, insa in anumite…

- Școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Ministrul Educației, Monica Anisie, a venit luni cu mai multe detalii:„Am luat in calcul si masurile pe care state precum Italia, Portugalia, Letonia, Malta sau Ungaria…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Elevii vor da examen din materia parcursa de-a lungul anilor și cea din semestrul I al acestui an școlar, semestrul doi fiind compromis din cauza…